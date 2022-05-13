أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من اسعار الذهب في الكثير من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب اليوم في الجزائر

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الجمعة 13 مايو 2022، بضغوط هبوط "النفيس" عالميا مع صعود الدولار.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 8658 دينارا جزائريا (59.22 دولار)، مقابل 8815 دينارا جزائريا (60.58 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر نحو 6491 دينارا (44.40 دولار)، مقابل 6611 دينارا (45.44 دولار)، أمس.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5051 دينارا (34.55 دولار)، مقابل 5142 دينارا (35.34 دولار) أمس.

سعر الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7574 دينارا (51.81 دولار)، مقابل 7713 دينارا (53.01 دولار)، أمس.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 274.144 ألف دينار (1875 دولارا)، مقابل 274.144 ألف دينار (1884 دولارا).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً، اليوم الجمعة، إذ خسر البلاديوم أكثر من ثمانية بالمئة، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.