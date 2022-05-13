أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من اسعار الذهب في الكثير من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022
تراجع أسعار الذهب اليوم في الجزائر
تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم الجمعة 13 مايو 2022، بضغوط هبوط "النفيس" عالميا مع صعود الدولار.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم في الجزائر
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 8658 دينارا جزائريا (59.22 دولار)، مقابل 8815 دينارا جزائريا (60.58 دولار)، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر نحو 6491 دينارا (44.40 دولار)، مقابل 6611 دينارا (45.44 دولار)، أمس.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5051 دينارا (34.55 دولار)، مقابل 5142 دينارا (35.34 دولار) أمس.
سعر الذهب عيار 21
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7574 دينارا (51.81 دولار)، مقابل 7713 دينارا (53.01 دولار)، أمس.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022
سعر الأوقية الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 274.144 ألف دينار (1875 دولارا)، مقابل 274.144 ألف دينار (1884 دولارا).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 13 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً، اليوم الجمعة، إذ خسر البلاديوم أكثر من ثمانية بالمئة، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.