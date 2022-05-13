أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 13مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان بمختلف العيارات المتداولة في هذا البلد، حيث يبحث عنه بشكل كبير العديد من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الملحوظة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 13مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

تراجعت أسعار الذهب في السودان، بتعاملات اليوم الجمعة 13 مايو 2022، بضغوط هبوط "النفيس" عالميا مع صعود الدولار.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 13مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليسجل نحو 26.994 ألف جنيه (59.33 دولار)، مقابل 27.111 ألف جنيه (60.58 دولار) أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، ليصل إلى 20.239 ألف جنيه (44.48 دولار)، مقابل 20.333 ألف جنيه (45.44 دولار) أمس، وفقا لموقع "150currency" المتخصص في أسعار الذهب والعملات.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 13مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.751 ألف جنيه (34.62 دولار)، مقابل 15.815 ألف جنيه (35.34 دولار) أمس.

سعر الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 23.615 ألف جنيه (51.90 دولار)، مقابل 23.722 ألف جنيه (53.01 دولار) أمس.

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 839.529 ألف جنيه (1845 دولارا)، مقابل 843.142 ألف جنيه (1884 دولارا) أمس.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 13مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، عالمياً، اليوم ، إذ خسر البلاديوم أكثر من ثمانية بالمئة، مع إقبال المستثمرين على شراء الدولار بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتمسك بسياسته لتشديد السياسة النقدية بشكل متسارع.