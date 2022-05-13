أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 13-5-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:48 ص
13 مايو 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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تراجعت أسعار بعض أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 13-5-2022، حيث شهد سعر الطماطم (البندورة) انخفاضاً، بعد الارتفاع الذي شهده خلال الأسبوعيين الماضيين.

كما واصلت أسعار الدجاج والبيض انخفاضها في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:

الرقم  الصنف            السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 1.7
2 خيار 1.7
3 بصل 1.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2
6 فلفل 4
7 جزر 2
8 ثوم 5
9 ملفوف 3
10 زهرة 3
11 قرع 10
12 ليمون 2
13 ملوخية 2
14 فصوليا 4
15 بيض 11
16 دجاج 11
17 لحمة 35
18 بطاطا 1.7

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