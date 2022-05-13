أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 13-5-2022

تراجعت أسعار بعض أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 13-5-2022، حيث شهد سعر الطماطم (البندورة) انخفاضاً، بعد الارتفاع الذي شهده خلال الأسبوعيين الماضيين.
كما واصلت أسعار الدجاج والبيض انخفاضها في الأسواق.
وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي:
|الرقم
|الصنف
|السعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|1.7
|2
|خيار
|1.7
|3
|بصل
|1.5
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|2
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|2
|8
|ثوم
|5
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|3
|11
|قرع
|10
|12
|ليمون
|2
|13
|ملوخية
|2
|14
|فصوليا
|4
|15
|بيض
|11
|16
|دجاج
|11
|17
|لحمة
|35
|18
|بطاطا
|1.7