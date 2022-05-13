أسعار الخضروات والدجاج في الأسواق بغزة اليوم الجمعة 13-5-2022

تراجعت أسعار بعض أنواع الخضروات في الأسواق الغزية، اليوم الجمعة 13-5-2022، حيث شهد سعر الطماطم (البندورة) انخفاضاً، بعد الارتفاع الذي شهده خلال الأسبوعيين الماضيين.

كما واصلت أسعار الدجاج والبيض انخفاضها في الأسواق.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق، كما يلي: