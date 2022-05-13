ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 13-5-2022، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات مئوية، ويسود طقس صيفي حار نسبياً نهاراً في مختلف المناطق، مع تواجد للسحب العالية في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة عن معدلاتها ويسود طقس دافئ بشكل عام ويميل للاعتدال في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية تنشط أحياناً، والله تعالى أعلم

السبت: 14-5-2022

يطرأ ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بأكثر من 10 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل كبير في كافة المناطق بما فيها قمم الجبال مع ارتفاع في نسب الغبار في الأجواء، في حين تسود أجواء قائظة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة بشكل كبير في كافة المناطق، وتكون الرياح شرقية نشطة في كثير من الأحيان، والله تعالى أعلم

الأحد: 15-5-2022

تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وترتفع نسب الرطوبة، وتكون الرياح غربية بوجه عام، والله تعالى أعلم.

الإثنين: 16-5-2022

يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء دافئة الى حارة نسبياً نهاراً بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، والله تعالى أعلم