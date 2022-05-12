روسيا.. إسقاط طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية في أوكرانيا

أسقطت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية من طراز "توتشكا أو" فوق جزيرة زمييني الأوكرانية الخاضعة لسيطرة قواتها في البحر الأسود، خلال 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف: إن "القوات الجو فضائية الروسية استهدفت اليوم أربعة مراكز قيادة و38 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية وأربعة مستودعات للذخيرة في مدينة سوليدار شمالي دونيتسك، وكذلك رادارا خاصا بمكافحة المدفعية أنتج في الولايات المتحدة قرب مدينة خاركوف".

وأضاف: "نتيجة للضربات، تم القضاء على أكثر من 170 قوميا وإعطاب 41 آلية قتالية، كما قصف الطيران اليوم 45 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية ومستودع وقود للآليات الحربية الأوكرانية في محيط بلدة فروبوفكا غربي مدينة لوغانسك".

واستهدفت المدفعية الروسية، 14 مركز قيادة وسبع وحدات مدفعية و358 منطقة لحشد العسكريين والآليات الحربية، بالإضافة إلى تدمير منصة إطلاق لمنظومة "إس-300" الصاروخية قرب بلدة دولينا في مقاطعة خاركوف.

كما وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم أسقطت خمس مسيرات أوكرانية في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، وعشر مقذوفة من طراز "سميرتش".

وفق بيانات وزارة الدفاع الروسية، فقد دمرت القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، 164 طائرة و125 مروحية و827 طائرة مسيرة و304 منظومات صاروخية و3022 دبابة ومدرعة و366 راجمة صواريخ و1479 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2832 مركبة عسكرية خاصة.