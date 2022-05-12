تير شتيجن يثلج صدر برشلونة

تبددت مخاوف نادي برشلونة الإسباني بشأن مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى الفريق.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تير شتيجن، وزميله لاعب الوسط فرينكي دي يونج هما أكثر اللاعبين رواجًا في تشكيلة برشلونة الحالية، إذا كان من الضروري قبول عرض مهم لتخفيف حدة الأزمة المالية التي يمر بها النادي.



وأضافت "في الوقت الذي توجد فيه أندية مهتمة بضم دي يونج، لا يوجد أي عرض لحارس المرمى الألماني ولا يُتوقع أن يرحل هذا الصيف".



وأشارت الصحيفة "سوق حراس المرمى مشلول جدا هذا الصيف وليس من المتوقع أن تكون هناك تغييرات كبيرة في خطط الأندية الكبيرة في أوروبا، لذلك من المؤكد أن برشلونة سيحتفظ بالحارس الألماني الذي يشعر بالراحة في الفريق ومقتنعً بأن مشروع البارسا سينمو بشكل ملحوظ الموسم المقبل".



ولفتت إلى أن تير شتيجن من الركائز الأساسية لبرشلونة، وجدد تعاقده حتى صيف 2025 وسط ظروف صعبة بسبب وباء كورونا، ويعد من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات.