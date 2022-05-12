أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار صرف العملات في ليبيا، بالإضافة لأسعار الذهب، وهي تهم الكثير من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، حيث يبحثون عنها بشكل كبير عبر محركات البحث العالمية، لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار العملات في ليبيا اليوم

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس 12 مايو.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات الأربعاء، وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.1075 دينار.

سعر اليورو في ليبيا

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.335 دينار.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.22 دينار.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار العملات العربية في ليبيا:

الدينار التونسي

وجاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 .

سعر الجنيه المصري

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.27.

سعر الدينار الأردني

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.81 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.057 دينار والجنيه الاسترليني 5.873 دينار.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

الذهب عيار 18

سجل الذهب عيار 18 نحو 225.0 دينارات.

الذهب عيار 21

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 261.3 دينار.

أسعار العملات والذهب في ليبيا اليوم الخميس 12 مايو 2022

الذهب عيار 24

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو298.6 دينار.

الفضة

وسجل كسر الفضة 2.4 دينار .