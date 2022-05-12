تعرف على الوحدة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة!!، يبحث الكثير من المتابعين عن الوحدة التي قامت باغتيال الشهيدة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وهي من الوحدات الخاصة والتي تتمتع بالعديد من المزايا، وقامت بقتل واعدام العديد من الفلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة.

تعرف على الوحدة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

وحدة دوفدوفان

وحدة دوفديفان هي وحدة تعرف بـ"المستعربين" هي وحدة قوات خاصة من وحدات النخبة الصهيونية، داخل جيش الاحتلال.

و تعتبر أول الوحدات الخاصة التي عملت في الأراضي الفلسطينية في انتفاضة الأقصى، وقام ايهود باراك بإنشاء وحدة دوفديفان عام 1987 ويتم انتقاء أفراد هذه الوحدة بصعوبة بالغة لأنهم يعتبرون الجندي الذي كان أحد أفراد وحدة دوفديفان أُصيب بأذى أو قتل في أي هجوم مسلح هو غير مؤهل تلقائيا.

ولا يقتصر عناصر "دوفيديفان " على جنود الجيش، بل إن شرطة " حرس الحدود " تساهم في رفد هذه الوحدة بكثير من العناصر.

وحدة دوفدوفان

تعرف على الوحدة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

وتعمل عناصر هذه المجموعة وسط التجمعات السكانية الفلسطينية لذا من الضروري أن يكونوا من ذوي الملامح الشرقية بحيث لا يثيروا حولهم الشكوك عندما يقومون بعمليات التنكر أثناء توجههم لتنفيذ المهام الموكلة لهم، وتستعين الوحدة بخبراء في عمليات المكياج والتخفي للعمل على مدار الساعة مع عناصر هذه المجموعة.

ويحرص عناصر الوحدة بشكل خاص على التنكر في زي تجار فلسطينيين ويرتدون الزي الفلسطيني ويتنقلون في سيارات مرسيدس "كابينه" وهي السيارة التي يستخدمها التجار الفلسطينيون، وغيرها من السيارات الشائعة في فلسطين.

وحدة دوفدوفان

تعرف على الوحدة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

نفذ عناصر "دوفيديفان" معظم عمليات التصفية والاغتيال التي تمت بواسطة اطلاق النار على المستهدفين لتصفية كوادر الانتفاضة الفلسطينية، وعناصر هذه الوحدة يقومون بعمليات اختطاف المطلوبين الفلسطينيين لاجهزة الأمن الصهيونية.