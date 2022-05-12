ما هو فيروس مونو، الإصابة بـ "مونو" غالبًا ما يُعرف باسم "مرض التقبيل" لأنه ينتشر بسهولة من خلال اللعاب ومشاركة أدوات النظافة، وهو فيروس شائع يمكن أن يستغرق أسابيع للتعافي منه تمامًا، في حين أن الإصابة ليست خطيرة بالنسبة لمعظم الناس ، إلا أنها يمكن أن تستنفد طاقتك ومن المحتمل أن تنام بدون توقف لمدة شهر، إن الإصابة بمونو بشكل عام مثل أي عدوى فيروسية أخرى ، مثل الأنفلونزا، يمكن أن تجعلك تشعر بالضيق أثناء مرحلة المرض الحاد ، ولكنها لا تسبب أي آثار طويلة الأمد أو مرض مزمن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هو مونو وكيف تعرف أنه لديك؟

داء كثرة الوحيدات هو مرض يسببه فيروس يسمى فيروس إبشتاين بار (EBV) وغالبًا ما يرتبط بعبارة "مرض التقبيل"، قد تكون القدرة على التشخيص الذاتي صعبة نظرًا لوجود مجموعة واسعة من الأعراض مثل حمى التعب الشديد وآلام في الجسم وتورم في رقبتك يسمى (تضخم العقد اللمفية) والتهاب الحلق. ويمكن أن تظهر الأعراض تعكس الأمراض الفيروسية الأخرى مثل الأنفلونزا ، التهاب الحلق، من المهم إجراء فحص بدني لتقييم الطحال والكبد.، وهذا مهم لأن الفيروس يمكن أن يتسبب في تضخم هذه الأعضاء.

ما الذي يسبب مونو؟

مونو يمكن أن يحدث بسبب عدة فيروسات ، ومع ذلك ، فإن فيروس إبشتاين بار هو الأكثر شيوعًا لأنه يرتبط بأعلى معدل للعدوى، ينتشر الفيروس في الغالب عن طريق اللعاب وسوائل الجسم بما في ذلك الدم ومشاركة مواد النظافة الشخصية مثل فرش الأسنان.

كيف يصف مرضى مونو شعورهم؟

غالبًا ما يشعر المرضى بالإرهاق بما يتجاوز" التعب "المعتاد، سيقول المرضى أنهم يشعرون كما لو أنهم لم يناموا لأيام أو يشعرون "بالإرهاق" كما لو أنهم شاركوا في تمرين أو نشاط مكثف، قد يعتقد بعض المرضى أنهم مصابون بالتهاب الحلق أو الأنفلونزا أو نزلات البرد .

يشعر معظم الناس بالتعب الشديد والإرهاق وآلام الأحادية بشكل عام. قد يستمر التعب لمدة 4-6 أسابيع، وقد يشعرون أيضًا بتورم الغدد لعدة أسابيع، يشعر بعض الأشخاص بتورم في الجزء العلوي من البطن ، يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بتضخم الطحال أو الكبد .

ما هي مدة بقاء مونو وما هو العلاج؟

يمكن أن تختلف ، غالبًا ما تستمر الأعراض من أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، ومع ذلك ، يمكن أن تستمر عدة أشهر أو أكثر مما قد يؤثر على قدرتك على العودة إلى أنشطتك اليومية ، لا يوجد علاج محدد للحالات الشائعة لأنها عدوى فيروسية، يمكن أن تساعد مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مع التهاب الحلق وآلام الغدد الليمفاوية المتضخمة، مثل معظم الفيروسات ، يجب أن تأخذ مجراها وستكون لديك أجسام مضادة تحميك من الالتهابات المستقبلية. في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي إلى تضخم الطحال ومشاكل في الكبد.

من هو المعرض لخطر مونو وكيف يمكنك تجنب الحصول عليه؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمونو ، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب، يمكنك تجنب الحصول عليه من خلال عدم مشاركة الطعام والنظارات وأدوات تناول الطعام الأخرى ، و تجنب تقبيل شخص يعرف عدوى نشطة.