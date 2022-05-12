الاحتلال يقرر تمديد توقيف منفذا عملية "إلعاد" لمدة 10 ايام

أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال أصدرت أوامر بتمديد توقيف الأسيرين صبحي صبيحات و أسعد الرفاعي ل 10 ايام اضافية

وأضافت الهيئة، أن التمديد جاء بذريعة استكمال التحقيق معهما ، حيث وجهت سلطات الاحتلال لهما تهمة تنفيذ ما يسمى "بعملية العاد".

وتحمل الهيئة سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة الرفاعي وصبيحات حيث أن هناك مخاوف من تعرضهما لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي داخل أقبية الاحتلال .

واعتقلت قوات الاحتلال منفذي عملية إلعاد البطولية، يوم الأحد الماضي 8/5/2022، في المنطقة مابين مستوطنة "إلعاد"، ومنطقة راس العين في "تل أبيب"، ودون إطلاق النار عليهما، بعد أربعة أيام من البحث.

يذكر أن العملية التي تأتي أثناء احتفالات "إسرائيل" بالذكرى الـ74 لقيامها، وبعد تجدّد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب 3