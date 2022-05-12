الاحتلال يحكم على الأسيرة شذا أبو فنونة بالسجن 16 شهراً

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، أن محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" أصدرت حكماً بحق الأسيرة شذا أبو فنونة بالسجن الفعلي لـ 16 شهراً وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

وأوضحت الهيئة، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل أبو فنونة من منزلها بتاريخ 7 من تموز من العام الماضي، وخضعت حينها لعدة جلسات من التحقيق وعُرضت على محكمة "عوفر" عدة مرات.

وأضافت أن الأسيرة أبو فنونة تعاني من عدة مشاكل صحية، فهي تشتكي من ارتفاع نسبة السكر في الدم ومن مشاكل في القولون العصبي، وبحاجة لرعاية طبية لحالتها.

جدير ذكره أن الأسيرة أبو فنونة (61 عاماً) سكان مدينة رام الله، كان تشغل قبل اعتقالها منصب المديرة التنفيذية للجان العمل الصحي.