تين هاج يضغط لضم نجم برشلونة

كشف خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عن آخر كواليس اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة.



وقال فابريزيو رومانو، على حسابه الشخصي على "تويتر": "بخصوص موقف فرينكي دي يونج، هناك أحاديث مع مانشستر يونايتد، لكن المصادر تقول إنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى اليوم".



وأضاف: "وضع برشلونة المادي قد يؤثر على مستقبل فرينكي دي يونج، وأولوية اللاعب هي فريق بمستوى دوري الأبطال، وإريك تين هاج سيضغط من أجل ضمه".



وسبق لإريك تين هاج، المدير الفني المقبل لمانشستر، العمل والنجاح مع دي يونج في أياكس، ويريد الاستعانة به مجددًا في تجربته الجديدة، علمًا بأن عقده مع برشلونة ينتهي في صيف 2026.