سعر الذهب أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار الذهب اليوم الخميس، والذي شهد تذبذبًا في ظل ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 20 عاما، حيث قفز "الثمين" في العقود الفورية وانخفض في الآجلة.

سعر الذهب أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مايو 2022

ويكتسب الذهب الدعم من تراجع عائدات السندات الأمريكية، بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتمسك على الأرجح بسياسته الراهنة لتشديد السياسة النقدية.

لكن المعدن الثمين يتأثر سلبا بالارتفاع القوي لأسعار الدولار.

سعر الذهب أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مايو 2022

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1853.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1851.70 دولار للأوقية.

ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاما وهو مستوى رئيسي بلغه وحوم حوله عدة مرات في الفترة الأخيرة، ما أبقى الضغوط على الطلب على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

سعر الذهب أمام الدولار الأمريكي اليوم الخميس 12 مايو 2022

وتباطأ صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين بشدة في أبريل/نيسان، فيما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته وآخذ في التراجع وإن كان من المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة مما يبقي على تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بسياسته المتشددة لكبحه.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم، لكنه لا يدر عائدا، لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات للجلسة الرابعة على التوالي، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب.

سعر المعادن اليوم الخميس

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 21.40 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 990.89 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2046 دولارا للأوقية.