سعر الدولار في فلسطين اليوم الخميس 12 مايو 2022، يبحث المواطنون في جميع المحافظات الفلسطينية عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الفلسطيني اليوم الخميس، كون يشهد صعودا متواصلا منذ أيام، بعد أن شهد هبوطا تاريخيا، ووصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وهو ما يدعو الفلسطينيون إلى التفاؤل فيما يتعلق بمستقبل الدولار الأمريكي مقابل العملة "الإسرائيلية"، وسط توقعات من مختصين أن العملة الخضراء ذاهبة إلى الصعود المتواصل، ولن تهبط إلى ما كانت عليه من جديد.

سعر الدولار في غزة اليوم الخميس

ويهتم أهالي قطاع غزة بالاطلاع على سعر الدولار في فلسطين اليوم الخميس 12 مايو 2022، فهم يتوجهون إلى شاشات البورصة المحلية، والعالمية، لمعرفة أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الفلسطيني، فتجار العملات وأصحاب مكاتب الصرافة، والعالمين في البنوك المحلية، يفضلون الاطلاع على سعر الدولار في غزة اليوم الخميس، قبل التوجه إلى عملهم، وخاصة أن هذه الأسعار غير ثابتة، ويمكن أن تتغير مرات عددية في اليوم الواحد، ويحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر أسعار العملات مقابل الشيكل، وتحديثاتها المستمرة.

سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم

وتتصدر مواقع البحث المختلفة، قضية البحث عن سعر الدولار مقابل الشيكل، لأنه يهم التجار والمدخرين بالعملة الأمريكية، كما إنه يهم فئات كثيرة، كالمستأجرين والمقترضين، ومن عليهم مديونات بالعملة الخضراء، فهم يهتمون بالبحث ومعرفة الأسعار لحظة بلحظة، لأن الصعود والهبوط يؤثر على تعاملاتهم اليومية.

سعر الدولار اليوم في غزة

ووفق مختصين في المجال الاقتصادي، سبق أن قابلتهم وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إذ توقعوا لها بأن سعر الدولار سيستمر بالصعود إلى أن يصل إلى مستويات الـ 4 شواكل، إلى نهاية العام الجري 2022، لهذا فالجميع يترقب تحديثات وتقلبات سعر الدولار اليوم في غزة، وخاصة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي دون وجود حماية من أرباب العمل على سعر الدولار.

وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في السوق الفلسطيني اليوم الخميس 12 مايو 2022 على النحو التالي: -

سعر صرف الدولار: 3.44 شيكل

سعر صرف الدينار: 4.86 شيكل

سعر صرف اليورو: 3.62 شيكل

سعر صرف الجنيه: 0.20 شيكل