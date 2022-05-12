الحداد يعم سجون الاحتلال اليوم

يعم سجون الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الخميس 12 مايو 2022 الحداد على الشهيدة شيرين أبو عاقلة ، بعد إعلان الأسرى من كافة التنظيمات حداداً على روح شهيدة فلسطين الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد أكد أن الأسرى في سجون الاحتلال أعلنوا اليوم الخميس يوم حداد في كافة السجون، على الصحفية شيرين أبو عاقلة.

ويشار الى ان الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة أستشهدت برصاصة متفجرة أطلقها أحد جنود الاحتلال أسفل أذنها، خلال تعطيتها اقتحام مخيم جنين، ما تسبب بتهتك جزء من دماغها ووفاتها على الفور، في جريمة بشعة أدانتها جميع دول العالم.