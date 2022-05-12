هل يجوز الترحم على المسيحي؟ تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي والاسلامي وخاصة بعد الأنباء عن اغتيال قوات الاحتلال "الاسرائيلية" لمراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو عاقلة التي عملة في الجزيرة منذ 24عاماً ، الا ان الكشف عن ديانتها المسيحية دفعت الجدل ومحركات البحث للتساؤل حول أمكانية ان يترحم المسلم على غير ذو الديانة أي الترحم على المسيحي او اليهودي ، "فلسطين اليوم" بحثت لتجاوب على التساؤل للإجابة حول هل يجوز الترحم على المسيحي؟





هل يجوز الترحم على المسيحي؟

رغم الاختلاف على مواقع التواصل الاجتماعي والجدل الذي حصل منذ الامس الا ان الجميع قد اجمع على ان الترحم يجوز على من دافع عن أرضه بكل ما اوتي من قوة، وخاصة ان شيرين ابو عاقلة فلسطينية صامدة على أرض القدس منذ عشرات السنوات ورفعت الصمود والتحدي شعاراً وان ما لا يجوز الترحم عليهم هي تلك الدول التي ماتت دون ان تدافع عن بيت المقدس وتهافتت للدفاع التطبيع ، فلا يمكن الاختلاف بشأن الترحم على مسيحي دفع كل ما يملك للدفاع عن ارض المقدس

هل يجوز الترحم على المسيحي؟

صرح مفتي محافظة غزة الشيخ حسن اللحام، مساء اليوم الأربعاء 11 مايو 2022، بإجازة الترحم على الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت صباح اليوم أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها شمال الضفة المحتلة.





واستنكر الشيخ اللحام، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إثارة ولغط غير مبرر حول الصحفية الشهيدة / شيرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم في مدينة جنين وهي تنقل الاعتداءات "الإسرائيلية"، بشأن عدم إجازة الترحم عليها كونها غير مسلمة.

وأكد الشيخ اللحام أنه لم يرد على لسانه إطلاقا ما تم تداوله، دلالة ذلك مشاركته صباح اليوم مع الأخوة الصحفيين والشخصيات الاعتبارية في الوقفة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة يدلل على عكس ما نشر على لسانه.

هل يجوز الترحم على المسيحي؟

نص البيان كاملا كما وصل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية:-

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

استنكر فضيلة الشيخ / حسن اللحام مفتي محافظة غزة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إثارة ولغط غير مبرر حول الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة التي استشهدت صباح اليوم في مدينة جنين وهي تنقل الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم جنين.

وأكد الشيخ اللحام/ بأن الصحفية أبو عاقلة هي شهيدة الكلمة قضت شهيدة للرسالة الإعلامية المناصرة لوطنها وقضيتها.

وأصرح بإجازة الترحم عليها وهي من المخلصين للوطن وقضيته العادلة وقد بذلت في سبيل هذا الوطن حياتها لكشف جرائم الاحتلال.

وأكد الشيخ اللحام أنه لم يرد على لسانه إطلاقا ما تم تداوله، ودلالة ذلك مشاركتي صباح اليوم مع الأخوة الصحفيين والشخصيات الاعتبارية في الوقفة المنددة باغتيال الصحفية الشهيدة / شرين أبو عاقلة يدلل على عكس ما نشر على لسانه

على بشأن واهو أحد الأحكام الشرعية المهمّة التي لا بدّ للمسلم أن يتعرّفها، فالدعاء هو صلة الاتصال بين العبد وربّه، ومن أنواع الدعاء، دعاء المسلم لمن توفاهم الله تعالى، ويكون بأن يدعو المسلم لأخيه المسلم بالرحمة والمغفرة، وسبيّن لكم موقع محتويات في هذا المقال حكم الترحم على الكافر من غير المسلمين من المسيحيين أو اليهود أو غيرهم.