كوريا الشمالية تُسجل أول إصابة بكورونا وتُعلن حالة الطوارئ

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس 12 مايو 2022، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل اعلام كورية: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".

ونقلت وسائل الاعلام عن الزعيم كيم جونغ أون قوله: إنّ البلاد "ستتغلب" على جائحة كوفيد-19 من خلال تطبيق نظام حجر صحي "طارئ إلى أقصى درجة".

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي: إن "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".

وأمر كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعيا مواطنيه إلى "منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد"، وفقا للوكالة.

كما أعلن الزعيم أن كل الأنشطة الإنتاجية والتجارية سيتم تنظيمها، بحيث يتمّ "عزل" كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وقبل بيان اليوم، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية