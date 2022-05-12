هكذا ردت السلطة بعد طلب "إسرائيل" تسليمها الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة!

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، اليوم الخميس 12/8/2022، إن "إسرائيل" طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحافية شيرين أبو عاقلة".

وأكد الشيخ على أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض.

وأضاف في تغريدة له: "أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية".

وتابع: "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه "اسرائيلية".

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" بيني غانتس قد قال في إفادة للصحفيين الأجانب: "للأسف ليس لدينا السبيل لإجراء تحقيق حول مقتل شيرين أبو عاقلة، لذلك ناشدنا الفلسطينيين إرسال عينة الرصاصة".

أما جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فنشر مساء الأربعاء تحقيقه في مقتل شيرين أبو عاقلة وجاء فيه أنها "كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها".

وبحسب التحقيق فقد أطلقت وحدة دوفدوفان في الجيش الإسرائيلي عشرات طلقات الرصاص.

وقالت التحقيق إن الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16.

ونبّه التحقيق إلى أن "بعض رصاصات جنود وحدة دوفدوفان الإسرائيلية أطلقت باتجاه الشمال حيث كانت تتواجد شيرين أبو عاقلة".