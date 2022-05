بالفيديو إصابات إثر اشتعال النيران بطائرة صينية

أصيب 25 شخصاً عقب انحراف طائرة ركاب عن المدرج واشتعال النيران فيها، أثناء إقلاعها من مطار ببلدية تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين.

وافادت مصادر صينية، بأنه تم إجلاء جميع من كانوا على متن الطائرة، ونقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الطائرة الركاب التي تديرها شركة خطوط التبت الجوية تقل 113 راكبا و9 من أفراد الطاقم.

ووفق وسائل إعلام رسمية، فإن الطائرة انحرفت عن المدرج قبيل الإقلاع في المدينة الواقعة بجنوب غرب الصين.

وأغلق المطار أحد مدارجه الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، بحسب إشعار للطيارين لم يذكر السبب.

وأفاد موقع فلايت رادار 24 الإلكتروني بأن الطائرة التابعة للخطوط الجوية التبتية كانت في مرحلة الإقلاع وقتئذ.

وجرى إغلاق المدرج بعد دقيقة واحدة من أحدث تعقب أجراه الموقع للطائرة لكن سرعان ما تم فتحه مجدداً.

