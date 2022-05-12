إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وتشهد مدن الضفة والقدس المحتلتين، وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات قوات الاحتلال، وما صاحبها من استخدام مُفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وجرح واعتقال العشرات.