الجهاد تستنكر اعتقال السلطة للمجاهد طحاينة

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي منزل ذوي الشهيد القائد نعمان طحاينة، تضامناً معهم عقب اعتقال أجهزة أمن السلطة للمجاهد معتصم شقيق الشهيد نعمان طحاينة، من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين شمال الضفة المحتلة.

واستنكر الوفد، اعتقال جهاز المخابرات العامة، الأخ المجاهد معتصم طحاينة (43 عامآ)، في ظل العدوان الصهيوني المستمر بحق أبناء شعبنا وعقب اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.

وطالب الوفد أجهزة السلطة بالإفراج العاجل والفوري عن الأخ معتصم طحاينة، الذي تم اعتقاله عقب استدعائه في مقر جهاز المخابرات، ووقف سياسة الاستدعاء والاعتقال السياسي بحق أبناء ومجاهدي شعبنا ومقاومتنا.