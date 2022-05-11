خلال تحقيق للجيش ..هآرتس: وحدة "دوفدوفان" أطلقت الرصاص نحو موقع شيرين

كشف تحقيق للجيش "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، أن الصحفية شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا لحظة استهدافها.

ووفق ما أوردته صحفية "هارتس" العبرية، ان وحدة دوفدوفان أطلقت عشرات طلقات الرصاص، ما أدى لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة على الفور.

ووفق الصحفية، فإن الرصاصة التي أصابت شيرين من عيار 5.56 ملم وأطلقت من بندقية طراز M16.

يشار إلى أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة استشهدت صباح اليوم الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

ودانت الشبكة "هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.