الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا المدنيين في أوكرانيا تلامس الـ3.5 ألف قتيل

أعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة الضحايا بين المدنيين خلال الحرب الروسية في أوكرانيا، اقتربت من عتبة الـ3.5 ألف شخص.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء أن 3496 مدنيا قتلوا وأصيب 3760 آخرون على الأقل في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

ولفتت المفوضية إلى أن بين القتلى 821 امرأة و196 طفلا على الأقل.

وبين الضحايا قتل 1865 مدنيا وأصيب 1928 في أراضي مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني، بينما قتل 1631 مدنيا وأصيب 1832 في المناطق الأوكرانية الأخرى الخاضعة لسيطرة قوات كييف.

وتقدر الخسائر بين المدنيين في الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الروسية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وفقا للبيانات الأممية، بـ115 قتيلا و462 جريحا.

وذكرت المفوضية أن معظم هؤلاء الضحايا استهدفوا بأسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، محذرة من أن الحصيلة الحقيقية تتجاوز بشكل ملموس على الأرجح هذه الإحصاءات الرسمية بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي تشهد مواجهات ضارية.