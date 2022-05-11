"تل ابيب" طلبت من عباس بنقل مراسيم جنازة شيرين أبو عاقلة من القدس إلى ر ام الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت طلبت من الرئيس محمود عباس بنقل مراسيم الجنازة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية والمحتلة.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن "تل ابيب طلبت من عباس نقل مراسيم الجنازة الى ‎رام الله، حتى لا يتم شحن المواطنين في ‎القدس، وبالتالي يحدث توترًا في المدينة"، وفق الصحيفة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، وسط ادانة عربية ودولية واسعة لجريمة الاحتلال البشعة.