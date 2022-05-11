فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة .. السيرة الذاتية وديانة شيرين أبو عاقلة

فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة .. السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة .. ويبحث الملايين من الأشخاص في فلسطين وفي الدول العربية عبر محركات الانترنت عن معرفة تفاصيل إجابة هذا السؤالين اللذين ارتفعا رصديهما في البحث عقب الإعلان رسميا من وزارة الصحة في رام الله عن مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي اثناء تغطيتها للأحداث في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ، وسط ضجة عارمة ترفض هذه الجريمة النكراء التي أحدثت زلزالا في العالم لما لها من معنى انساني بحث ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم فيديوهات اللحظات الاولى من استشهاد شيرين أبو عاقلة التي وثقتها كاميرات الصحفيين المرافقين لها .

وبإمكان كافة زوار المقالة التي اعدها الفريق قمنا بوضع فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة بالإضافة إلى الإجابة عن السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة ، ونذكر المتابعين إلى أن اسم الإعلامية التي تعمل مراسلة منذ ما يقارب 25 عاما في شبكة الجزيرة الإعلامية بات تريند على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي كافة وسط تفاعل كبير من المواطنين عليه .

فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة

ووثقت كاميرات الصحفيين الذين رافقوا مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة الحدث كاملة وسط زخات من الرصاص التي أطلقها قوات الاحتلال اتجاههم ، ولمشاهدة الفيديو يترتب عليكم المتابعة كاملة وهو التالي.

This is how Israeli terrorism killed the Palestinian journalist #Shirin Abu Aqleh

Although she is wearing a press uniform

#شيرين_ابو_عاقله pic.twitter.com/fjBYM9KFcm — أركــــــــــان (@ar2aan) May 11, 2022

السيرة الذاتية شيرين ابو عاقلة

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.









ديانة شيرين أبو عاقلة

وتعتنق الاعلامية شيرين أبو عاقلة الدين المسيحي ، وعن تفاصيل اسم زوج شيرين ابو عاقلة وهو التالي

من هو زوج شيرين أبو عاقلة

الشهيدة شيرين أبو عقله لم تتزوج في حياتها كلها قط، رغم انتشار شائعات كثيرة عن زواجها من أحد زملائها الإعلاميين، لكن كل هذه التقارير كاذبة وتوفيت وهي عازبة وكرست حياتها مؤخرا. – القيام بمهمة مهنية أثناء تغطيته لاعتداء قوات الاحتلال على مخيم جنين للاجئين.

تفاصيل مقتل شيرين أبو عاقله

روت الصحفية شذا جناتشة التي كانت برفقة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة والتي ظهرت قرب الشهيدة ابو عاقلة في الفيديو الذي وثق لحظة استشهادها " كنا أربعة صحفيين ووقفنا بمنطقة مكشوفة، وكنا نرتدي الزي الصحفي ونتحرك كمجموعة من باب الحماية من رصاص الاحتلال ، وبعدها تقدمنا الى الامام والاحتلال انتظر وصلنا الى منطقة مغلقة فكان جنود الاحتلال أمامنا والجدارخلفنا وتم محاصرتنا في هذة المنطقة ".

وتابعت الصحفية حناتشة التي تعمل في موقع "الترا فلسطين" "وقفنا أمام عين جنود الاحتلال حتى يرانا لم يكن هناك اطلاق النار أو مواجهات ، وبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار ، حيث أصيب في البداية الصحفي على السمودي ، وبدأت شيرين بالصراخ" "على أصيب ..على أصيب" ، وكانت تهم للوصول الى المكان الذي كانت تقف فيه فسقطت فجأة .

وتابعت " كنت أحاول الوصول اليها ولكن استمرار إطلاق النار ، وحتى بعد استشهادها لم يمكنِ من الوصول لها .

اقتحام منزل شيرين أبو عاقلة

اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة في بيت حنينا بالقدس المحتلة. كما وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال داهمت منزل عائلة أبو عاقلة واعتدت على الأشخاص المتواجدين فيه، والمتضامنين.

وأشارت إلى أن القوة الإسرائيلية جزء منها تابعة للمخابرات حاولت فرضت شروط على العائلة منها منع رفع العلم الفلسطيني وإخراج المتضامنين من المنزل. كما فضت تلك القوات التجمع والأطقم الصحفية في محيط المنزل بالقوة، وفق المصادر نفسها.