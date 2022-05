فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة .. السيرة الذاتية وديانة شيرين أبو عاقلة

فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة .. السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة .. ويبحث الملايين من الأشخاص في فلسطين وفي الدول العربية عبر محركات الانترنت عن معرفة تفاصيل إجابة هذا السؤالين اللذين ارتفعا رصديهما في البحث عقب الإعلان رسميا من وزارة الصحة في رام الله عن مقتل شيرين أبو عاقلة برصاص قناص إسرائيلي اثناء تغطيتها للأحداث في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة ، وسط ضجة عارمة ترفض هذه الجريمة النكراء التي أحدثت زلزالا في العالم لما لها من معنى انساني بحث ، فريق فلسطين اليوم وضع بين ايديكم فيديوهات اللحظات الاولى من استشهاد شيرين أبو عاقلة التي وثقتها كاميرات الصحفيين المرافقين لها .

وبإمكان كافة زوار المقالة التي اعدها الفريق قمنا بوضع فيديو كامل لحظة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة بالإضافة إلى الإجابة عن السيرة الذاتية شيرين أبو عاقلة ، ونذكر المتابعين إلى أن اسم الإعلامية التي تعمل مراسلة منذ ما يقارب 25 عاما في شبكة الجزيرة الإعلامية بات تريند على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي كافة وسط تفاعل كبير من المواطنين عليه .

ووثقت كاميرات الصحفيين الذين رافقوا مراسلة الجزيرة في الضفة الغربية شيرين أبو عاقلة الحدث كاملة وسط زخات من الرصاص التي أطلقها قوات الاحتلال اتجاههم ، ولمشاهدة الفيديو يترتب عليكم المتابعة كاملة وهو التالي.

This is how Israeli terrorism killed the Palestinian journalist #Shirin Abu Aqleh

Although she is wearing a press uniform

#شيرين_ابو_عاقله pic.twitter.com/fjBYM9KFcm