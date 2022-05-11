الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في "كفر قاسم" بالداخل وأخر في العيساوية شرق القدس

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 11/5/2022، منزلا قيد الإنشاء في كفر قاسم بالداخل المحتل، بحماية قوات كبيرة من الشـــرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، بذريعة البناء دون ترخيص.

وشهدت بلدات فلسطينية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل السلطات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين الفلسطينيين، خاصة في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

في حين هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 11/5/2022، منزلا في قرية العيساوية، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منطقة حي المدارس، وهدمت منزلا قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن محمد مصطفى، بحجة عدم الترخيص.