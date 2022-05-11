بالفيديو شاهد| آخر تقرير مصور للمراسلة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين

استشهدت صباح اليوم الأربعاء مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ودانت شبكة الجزيرة، هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته" وأضافت "نحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة شيرين".

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي بإدانة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعمدها استهداف وقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، آخر تقرير مصور للمراسلة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين