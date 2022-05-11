من هو زوج شيرين ابو عاقلة؟ ، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عن استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين ابو أبو عاقلة صباح اليوم عن التساؤل عن زوج الشهيد شيرين ابو عاقلة وديانتها وكل ماله علاقة بالشهيدة التي حفرت في الذاكرة العربية والاسلامية والفلسطينية بطريقتها وصوتها ورسالتها في تغطيت الاحداث "الاسرائيلية" على مدار السنوات الماضية والاصرار على معرفة ادق التفاصيل بشأن دراستها وديانتها وزوجها وعائلتها ، والتساؤل المتكرر من هو زوج شيرين ابو عاقلة؟

من هو زوج شيرين ابو عاقلة؟

بداية كان لابد لنا ان نتحدث عن شيرين ابو عاقلة وتفاصيل عنها وخاصة انها الوجه الاعلامي الابرز خلال السنوات الماضية كونها عملت مراسلة للجزيرة على مدار 24 عاماً ، والأحداث على الساحة الفلسطينية، وسقطت في النهاية كشهيدة. من مهنتها يوم الأربعاء 11 مايو من العام 2022 بعد إصابتها برصاصة في رأسها ما أدى إلى مقتلها، دون أن يتمكن أطباء مستشفى ابن سينا ​​في جنين من إنقاذها.





من هي شيرين ابو عاقلة وزوج شيرين ابو عاقلة؟

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس.

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

من هي شيرين ابو عاقلة وزوج شيرين ابو عاقلة؟

ارتقت اليوم، بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، عن عمر يناهز الـ (51 عاماً) .

من هو زوج شيرين أبو عقله؟

الشهيدة شيرين أبو عقله لم تتزوج في حياتها كلها قط، رغم انتشار شائعات كثيرة عن زواجها من أحد زملائها الإعلاميين، لكن كل هذه التقارير كاذبة وتوفيت وهي عازبة وكرست حياتها مؤخرا. – القيام بمهمة مهنية أثناء تغطيته لاعتداء قوات الاحتلال على مخيم جنين للاجئين.

من زوج شيرين أبو عاقلة ؟

رغم تأكيدها في أكثر من مقابلة تلفزيونية وصحفية أنها ليست ضد فكرة الزواج، إلا أن شيرين أبو عاقلة لم تتزوج قط، وعندما سألها الصحفي التونسي سمير وافي خلال إحدى المقابلات أن الكثير من الرجال قد يخشون فكرة الزواج.

أن تكون مرتبطة بامرأة تعمل كمراسلة حربية في ظروف الحرب والقتل، مؤكداً أنه إذا كان الرجل خائفاً فلن يتزوج منه، ولكن عندما سألها إذا كانت تحب رجلاً، كان شرطها أن تكرسها. هي نفسها في المنزل والأسرة، وتنجب الأطفال وتربية الأطفال، وتلعب دورًا واحدًا فقط. ربة البيت بعيدة عن العمل خاصة في مجال الإعلام العسكري فما هو منصبها؟

وأكدت أنها عندما تحب تكون مستعدة لتقديم التضحيات، لكنها في نفس الوقت لا تقبل رجلاً يفرض عليها شروطاً.

تفاصيل عن استشهاد شيرين ابو عاقلة 11 مايو 2022

أكد وليد العمري مدير قناة الجزيرة في فلسطين اليوم الاربعاء 11/5/2022 : "نحن امام جريمة قتل متعمدة ، وخاصة أن الاحتلال استهدف مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار صوبها بطريقة مباشرة مما أدى لإصابتها بالرصاص أسفل الأذن وهي منطقة لا تغطيها الخوذة .





وقال العمري خلال تصريحات للجزيرة وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم": "سيتم متابعة الموضوع على كافة المستويات وسيتم ملاحقة الاحتلال على جريمته ، وخاصة أن إطلاق النار لم يكن على وقع اشتباكات مسلحة".

من هو زوج شيرين أبو عقله؟

وبشأن التفاصيل عن استشهاد الزميلة أبو عاقلة " قال العمري، "وصلت المراسلة بالأمس إلى مدينة جنين ، وحين تم إبلاغها أن الاحتلال اجتاح مخيم جنين وتوجهت إلى المخيم وعندما وصلت إلى الدوار الأول للمخيم هي وعدد من الصحفيين، حيث همت بالنزول من السيارة وفجأة تم إطلاق النار وأصيبت بعيار ناري أسفل الأذن وهي منطقة التي لا تغطيها الخوذة ، مما يشير أن هذه جريمة قتل متعمدة وواضحة ، وأصيبت أسفل الأذن ونقلت لمستشفى ابن سينا ولكن تم الإعلان عن استشهادها" .





وتابع:" شيرين كانت تنقل الحقيقة بالكامل وما جرى جريمة واضحة وإطلاق النار عليها بهذا الشكل ، مشدداً على إن إطلاق النار كان متعمداً ويمكن أن تكون مستهدفة.

وأوضح : الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومنذ 24 عاماً وهي تأخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر واطلقت عليها النيران وهي نيران قناص وهو ما تم إبلاغنا به من قبل الصحفيين الذين رافقوها وخاصة أن الصحفيين تواجدوا في المكان على شكل مجموعات ، ما يتم الترويج له انها استشهدت بنيران اشتباكات فهي غير صحيحة .





" شهادتي مجروحة بحق الصحفية شيرين فهي معروفة على امتداد العالم العربي وبأخلاقها وهي صحفية من الصف الاول" .

ويشار إلى أن مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبوعاقلة استشهدت صباح اليوم الأربعاء عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.