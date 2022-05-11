الاحتلال يهدم منزل أسير جنوب الخليل ومنشأة تجارية في بلدة جبل المكبر

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء 11/5/2022، منزل أسير في قرية التوانة، ببلدة يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال، داهمت قرية التوانة جنوب الخليل، وهدمت منزل الأسير محمد فضل ربعي، المعتقل منذ عام تقريبا.

وتبلغ مساحة المنزل الذي 70 مترا مربعا ، ويشار الى أن المعتقل ربعي متزوج ولديه 4 أفراد.

ومن جهة اخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الأربعاء، منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر وهدمت مكتبا تجاريا يعود للمواطن علي حيدر القنبر.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت امس بناية سكنية في سلوان جنوب المسجد الأقصى، وشردت نحو 40 فردا من عائلة الرجبي يقطنون فيها.