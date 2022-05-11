بالفيديو تفاصيل تكشفها الصحفية التي كانت بجوار شيرين أبو عاقلة لحظة استشهادها

روت الصحفية شذا جناتشة التي كانت برفقة الصحفية الشهيد شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة والتي ظهرت قرب الشهيدة ابو عاقلة في الفيديو الذي وثق لحظة استشهادها " كنا أربعة صحفيين ووقفنا بمنطقة مكشوفة، وكنا نرتدي الزي الصحفي ونتحرك كمجموعة من باب الحماية من رصاص الاحتلال ، وبعدها تقدمنا الى الامام والاحتلال انتظر وصلنا الى منطقة مغلقة فكان جنود الاحتلال أمامنا والجدارخلفنا وتم محاصرتنا في هذة المنطقة ".

وتابعت الصحفية حناتشة التي تعمل في موقع "الترا فلسطين" "وقفنا أمام عين جنود الاحتلال حتى يرانا لم يكن هناك اطلاق النار أو مواجهات ، وبدأ جيش الاحتلال بإطلاق النار ، حيث أصيب في البداية الصحفي على السمودي ، وبدأت شيرين بالصراخ" "على أصيب ..على أصيب" ، وكانت تهم للوصول الى المكان الذي كانت تقف فيه فسقطتت فجأة .

وتابعت " كنت أحاول الوصول اليها ولكن استمرار إطلاق النار ، وحتى بعد استشهادها لم يمكنِ من الوصول لها .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، وسط ادانة عربية ودولية واسعة لجريمة الاحتلال البشعة .