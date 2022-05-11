تفاصيل حياتها.. من هي الصحفية شيرين أبو عاقلة ..؟

استشهدت الزميلة الصحفية شيرين نصري أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الدولية، بعد اغتيالها بشكل مباشر في مخيم جنين برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

"شيرين نصري أبو عاقلة" من مواليد القدس عام 1971، درست الصحافة في "جامعة اليرموك"في مدينة اربد بالأردن، يعود أصلها إلى مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرعت في القدس، أما ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية ..

أنهت أبو عاقلة، دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا، ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية حتى ارتقائها برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم.

عملت منذ تأسيس الجزيرة مراسلة "قناة الجزيرة الفضائية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى أنها تعمل مراسلة إذاعة "مونت "كارلو في فرنسا.

ارتقت اليوم، بعد إصابتها برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال تغطيتها الصحفية لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، عن عمر يناهز الـ (51 عاماً) .