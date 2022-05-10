هجوم سايبر إلكتروني واسع يستهدف البنية التحتية للكيان الصهيوني

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء 10/5/2022، أن هجوم سايبر إلكتروني واسع استهدف البنية التحتية للكيان الصهيوني شمل مواقع وخوادم الانترنت التابعة للاحتلال.
ووفقاً لمصادر الاحتلال، فالهجوم السيبراني الكبير مصدره العراق.
وتوقف شركة إيغد للنقل العام ، أكبر شركة نقل في الكيان الصهيوني والغاء القدرة على التسجيل للشحنات الجديدة .
كما توقف نظام المحطة الرئيسية للمواصلات العامة ، داخل الكيان الصهيوني مع توقف امكانية الدفع للكارتات بنظام الدفع المسبق
فيما توقف نظام السكك الحديدية وفقدان خدمات EPoS داخل الكيان الصهيوني .