ترتيب الدوري الإسباني 2022، يهتم عشاق ومتابعو كرة القدم الإسباني البحث والاطلاع على ترتيب الدوري الإسباني، لاسيما أن جولات قليلة تبقت على انتهائه، ورغم أن نادي ريال مدريد حصد لقب الدوري الإسباني "الليغا" هذه العام، إلا أن الملايين من متابعي كرة القدم يهتمون في معرفة ترتيب جدول الليغا، ومن تأهل للعب في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ومن سيلعب بالدوري الأوروبي، والفرق التي ستهبط إلى دوري الدرجة الثانية، والفرق التي ستصعد من الدرجة الثانية إلى "الليغا" الدرجة الأولى.

ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ويبحث محبو كرة القدم، لاسيما الدوري الإسباني عبر محركات البحث عن ترتيب الدوري الإسباني 2022، وخاصة بعد تتويج ريال مدريد باللقب المحلي في إسبانيا، فريال مدريد حمل قبل جولتين الكأس الخامسة والثلاثين عبر تاريخه، فهو يعد أكثر الأندية الإسبانية تتويجا بالليغا، ثم يأتي بعده مباشرة نادي برشلونة بـ 26 كأسا محلية، وتنشر وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، تريب الدوري الإسباني الدرجة الأولى، عبر الموقع الإلكتروني، حتى يطلع عليه كل من يهتم بهذه الموضوع.

ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بالليغا

وتُوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ35 في تاريخه، عقب الفوز الذي حققه على إسبانيول، السبت، بنتيجة 4-0، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ34، ورفع رصيده إلى 81 نقطة، وهو يعد التتويج الثاني له بهذه البطلة في آخر ثلاث سنوات، بعد فوز أتلتيكو مدريد بهذه وحمل كأس المسابقة العام الماضي، متفوقا على ريال مدريد وبرشلونة، فعشرات الآلاف من الناس يواصلون البحث عن ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد بالليغا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني المحدث

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط أداء

1 ريال مدريد

ريال مدريد

35 25 6 4 73 30 +43 81 خ ف ف ف ف

2 برشلونة

35 20 9 6 65 35 +30 69 ف ف خ ف خ

3 إشبيلية

35 17 14 4 51 29 +22 65 ت ت ف خ ف

4 أتليتكو مدريد

35 19 7 9 60 41 +19 64 ف خ ت ف خ

5 ريال بيتيس

0-1 36 18 7 11 58 40 +18 61 خ ت خ ت ف

6 ريال سوسيداد

35 15 11 9 34 34 0 56 خ ت خ ت ف

7 أتليتيكو بلباو

0-0 36 13 14 9 41 34 +7 53 ت ف ف خ ت

8 فياريال

35 14 11 10 55 34 +21 53 ت خ ف ف ت

9 أوساسونا

35 12 10 13 36 46 -10 46 ت ت خ ف ف

10 فالنسيا

0-1 36 10 14 12 45 50 -5 44 ت ت خ خ ت

11 سيلتا فيغو

35 11 10 14 41 38 +3 43 ف ت خ ف خ

12 رايو فاييكانو

35 11 9 15 35 39 -4 42 ت ت ف ف خ

13 إسبانيول

35 10 10 15 38 50 -12 40 ت خ خ خ ف

14 إلتشي

35 10 9 16 37 48 -11 39 خ ت ف ف خ

15 خيتافي

35 8 13 14 31 37 -6 37 ت ت ف خ خ

16 قادش

35 7 14 14 33 47 -14 35 ف ت خ ف خ

17 غرناطة

0-0 36 7 14 15 43 59 -16 35 ف ت ت خ خ

18 مايوركا

35 8 8 19 32 62 -30 32 خ خ ف خ ف

19 ليفانتي

35 6 11 18 44 67 -23 29 ف ت خ ف خ

20 ديبورتيفو ألافيس

35 7 7 21 28 60 -32 28 خ ف خ ف خ