حماس: هدم بناية عائلة الرّجبي جريمة تفضح سادية الاحتلال

وصفت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 10/5/2022، هدم الاحتلال لبناية عائلة الرجبي في سلوان بمدينة القدس، بأنها جريمة تهجير قسري مُمنهج، تكشف حجم سادية الاحتلال وعنصريته وإرهابه ضدَّ شعبنا وأرضه ومقدساته، في محاولة لتفريغ مدينة القدس من أهلها، وتنفيذ مخططات التهويد للمدينة المقدسة، في استغلال للصَّمت والتقاعس الدّولي الذي يتحمل مسؤولية تاريخية عن ذلك.

وأكدت حماس في بيان لها، أن هدم هذه البناية السكّانية، وتهجير أكثر من 40 مواطنًا مقدسيًا، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار السن، عن أرضهم وممتلكاتهم يعدُّ جريمة ضد الإنسانية، تتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

وقالت: لن يفلح هذا التصعيد المحموم ضد أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في تغيير معالم القدس التاريخية، فشعبنا وشبابنا صاحب الإرادة والعزيمة الصلبة سيقف بالمرصاد للاحتلال ولقطعان مستوطنيه، ولن يسمح بتلك المخططات الاحتلالية التهويدية أن تمرّ، مهما كانت التضحيات.