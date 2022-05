شاهد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم الثلاثاء مباشر، يهتم عشاق كرة القدم حول العالم بمتابعة مباريات الدوري الإسباني، وخاصة مباريات ريال مدريد وبرشلونة ضد الفرق الأخرى مهما كانت أسمائها، كون الميرنغي والبرشا لهما متابعين ومشجعين في كل مكان في العالم، ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022، على استاد الكامب نو، وذلك ضمن الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الليغا الإسبانية للعام 2021- 2022، في مباراة يريد فيها برشلونة تعزيز تفوقه ومكانته في مركز الوصيف المؤهل لدوري أبطال أوروبا، لهذا سيحرص أبناء المدرب تشافي هيرنانديز لخوض مباراة كأنها نهائية من أجل تعزيز رقمهم من جدول ترتيب الدوري الإسباني.

