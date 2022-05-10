رسمياً.. هالاند إلى مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند نجم هجوم نادي بروسيا دورتموند الألماني، بشكل رسمي.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان له، توصله لاتفاق مبدئي مع دورتموند بشأن انتقال هالاند إلى صفوفه بداية من 1 يوليو/تموز المقبل.

وقال المان سيتي في بيانه، أن "الصفقة متوقفة الآن على إنهاء كافة تفاصيل التعاقد بين النادي واللاعب".

ووفق بعض التقارير، فإن متصدر الدوري الإنجليزي سيدفع 60 مليون يورو نظير ضم هالاند، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده الحالي مع دورتموند.

وأفادت تقارير أخرى أن هالاند سيوقع للنادي الإنجليزي حتى صيف 2027، متضمنا عقده راتبا أسبوعيا يبلغ 375 ألف جنيه إسترليني، هو الأعلى بين كافة لاعبي الفريق، متساويا مع البلجيكي كيفن دي بروين.

وتفوق السيتي على كافة عمالقة أوروبا، أمثال ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، الذين كانوا يرغبون في الظفر بتوقيع المهاجم الشاب، صاحب الـ 21 عاما.