قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية حارس بسلفيت

اغلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الثلاثاء، مدخل قرية كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أعادت إغلاق الطريق الرئيس للقرية من خلال إغلاق البوابة الحديدية، وقامت بتفتيش السيارات والمواطنين في المكان.

وأوضحت المصادر، بأن سيارات المواطنين اضطرت للبحث عن طرق بديلة عبر الجبال لإكمال طريقها.

ويُشار إلى أن هذا الطريق، يوصل القرية بالطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون المتطرفون بسياراتهم، ما يجعل قوات الاحتلال تقوم بإغلاقه متى يحلو لها ذلك.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال صعدت من اعتداءتها تجاه مدينة سلفيت وقراها، عقب عملية "أريئيل" التي أدت لمقتل حارس المستوطنة، مؤخراً.