أعلنت السعودية، أمس الاثنين، تسمية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سفيراً للسياحة السعودية.

وقال أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي عبر تغريدة على تويتر: "أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقائه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق"، مشيرا إلى أن زيارة ميسي هذه "ليست الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن ميسي سفيرا للسياحة السعودية".

وبحسب موقع "العربية"، وصل ميسي إلى جدة مع زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب الوسط ليوناردو باريديس.

وتعد هذه الزيارة الرابعة للنجم العالمي إلى السعودية، حيث كان قد شارك في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض في 2011، لتأتي بعدها مشاركته في كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، في حين تعود زيارته الثالثة إلى عام 2020 أمام خصمه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.