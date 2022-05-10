تراجع أسعار النفط عالميا

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط عالميا، بنحو 1 في المئة خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للأعلى له منذ 17 كانون الأول 2003.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار المقبل 1.02 في المئة لتتداول عند مستويات 109.32 دولار للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند مستويات 110.43 دولار، علما أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 109.77 دولار للبرميل.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.93 في المئة لتتداول عند 112.01 دولار للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 113.05دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 112.39 دولار للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي 0.37 في المئة إلى 104.06 مقارنة مع الافتتاحية عند 103.68.