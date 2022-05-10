سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار صرف الدولار في السودان، وهي من الموضوعات التي تهم الكثير من التجار والمستثمرين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

استقرار أسعار العملات في السودان اليوم

استقر سعر الدولار في السودان خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، لدى المركزي فيما تراجع بالسوق الموازية.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في السودان

حافظ سعر الدولار اليوم في السودان على مستواه لدى البنك المركزي عند 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي.

وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليصل إلى 570 جنيها مقابل 575 جنيها خلال تعاملات أمس بحسب موقع سودان أخبار.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سعر اليورو

بقي سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن سعر إغلاق الإثنين.

وارتفع سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 615 جنيها مقابل 590 جنيها، أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الجنيه الاسترليني

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 650 جنيها مقابل 730 جنيها، أمس.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الريال السعودي

وبقي سعر الريال اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 150 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، أما لدى السوق الموازية (السوداء)، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني نحو 155 جنيها.

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى بنك السودان المركزي عند 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.