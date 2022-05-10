الاقتصاد بغزة تحذر من "cafe 24"

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع ما يسمى تطبيق "cafe 24"، مؤكدة أن التطبيق غير مرخص.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني يعقوب الغندور: "إن تطبيق cafe 24 غير مقيد في سجلات وزارة الاقتصاد الوطني، وليس مرخصًا، ومن ثم يعدُّ غير قانوني". وأضاف الغندور لصحيفة "فلسطين" أنه حسب المعطيات والتحليلات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المختصة تبين أن التطبيق عمل وهمي يقوم على النصب والاحتيال بهدف تغرير المواطنين بالحصول على أرباح ومن ثم يفقدون كامل مدخراتهم المالية".

وأشار الغندور الذي يشغل أيضًا مراقب الشركات في الوزارة أن تطبيق cafe 24يطلب من المتعامل أن ينقر مرات عديدة في أوقات زمنية معينة على عدد المبلغ الذي أودعه، مقابل أن يحول إلى محفظته ما تسمى بأرباح، لافتًا إلى أن هذا ربح وهمي غير معروف مصدره ومشروعيته.

ونبه الغندور إلى أن المتعامل مع هذا التطبيق لا شك أنه يعرض نفسه للاحتيال، فبعد أن يحقق القائمون على التطبيق الهدف الرئيس بجمع أكبر قدر من المال، حتمًا سيغلقون التطبيق، ويفقد المتعاملون حقوقهم المالية.

وأوضح الغندور بوصول نداءات لوزارة الاقتصاد من مواطنين يستفسرون عن التطبيق الذي يحظى بانتشار سريع، وعليه تم التواصل مع الجهات الأمنية في وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة ورصد المجموعات التي تدير التطبيق في قطاع غزة ليتم الإحاطة بعملها وملاحقتها قانونيًّا، مشيرًا إلى أن التطبيق قد يدار من جهات خارج قطاع غزة. ودعا الغندور أي مواطن يتعرض لأعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على هذا التطبيق أو غيره إبلاغ وزارة الاقتصاد الوطني على الفور.

وذكر الغندور أن وزارة الاقتصاد أصدرت سابقًا أكثر من قرار في هذا الاتجاه حذرت فيها المواطنين مع التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف الناس الاقتصادية الصعبة بغزة. وقال الغندور: "إننا حذرنا المواطنين من التعامل مع تداول العملات الأجنبية المعروفة بالفوركس، وحذرنا التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي، وحظرنا عمل مراكز تدريب للتعامل مع العملات الرقمية".

وأضاف الغندور "أن وزارته أصدرت أيضًا قرارًا بضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل حتى لا يتعرض المواطن لابتزازها وتحميله فوائد عالية جدًّا"، مشيرًا إلى أن وزارته تعكف على إصدار قرار لضبط عمليات البيع بالتقسيط. وفي السياق.