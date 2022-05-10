لجان المقاومة : معركة سيف القدس فرضت معادلات وقواعد اشتباك جديدة على العدو

أكدت لجان المقاومة في فلسطين ، في الذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس ان المعركة حققت إنتصارات نوعية وكبيرة ولا زلنا نعيش ظلالها ومصممون على مواصلتها حتى تطهير قدسنا ومقدساتنا واستعادة حقنا المغتصب .

وقال ان "معركة سيف القدس" المباركة، محطة ملهمة أضاءت طريق الحرية والنصر والعودة لكل فلسطين من نهرها الى بحرها .

واشارت الى ان "معركة سيف القدس" اثبتت وحدة شعبنا وهويته في ميادين المواجهة والاشتباك في كافة أماكن تواجده.

وبينت ان "معركة سيف القدس" فرضت معادلات وقواعد اشتباك جديدة على العدو الصهيوني وبات يحسب لها ألف حساب .