فيديو.. قصة فقدان تبوك مشعل العطوي في السعودية وسط مناشدات للعثور عليه

تفاصيل قصة فقدان تبوك مشعل العطوي في المملكة العربية السعودية ، وعبر بيانات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت اليوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022 ناشدت عائلة مشعل العطوي السلطات والأهالي في البحث عن ابنها الذي فقدت آثاره يوم الأربعاء الماضي ، وفي هذه الاطار فقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم ما حدث مع العطوي .

ويبحث المواطنون عن تفاصيل فقدان تبوك مشعل العطوي في السعودية عبر محركات البحث بالأنترنت لمعرفة ما القصة الكاملة عن اختفاءه حيث باتت قضيته من اكثر المواضيع تداولا في المملكة ومع صعودها إلى قائمة التريند إلى المنصات الرقمية وهو على النحو التالي:

مفقود تبوك مشعل العطوي

وأعلنت عائلة مشعل العطوي ان ابنهم فقد الاتصال معه يوم امس ، مضيفة أن مشعل تواصل مع والده ، الأربعاء، وأبلغه انه بعد انتهاء عمله سوف يتوجه لهم في الرمضة بحرة الرهاه ، ووصل انه فجر الأربعاء توجه إلى ابن عم له واخذ بعض الأغراض وتوجه إلى ذويه .

ولكن مشعل المطيري لم يحضر حتى الآن ، وأشارت عائلته، إلى أنه تم تحديد آخر برج جوال على طريق المدينة الجديد ، كما وذكرت، أنه فقت في جيهت الحره ومعه جيب شاص قديم 84 لوحته ا ص ع 915 من راه او حصل أي معلومة عنه يبلغنا ويرجى الاتصال عليه هنا 0553117361 و 0599809362 .

تفاصيل اختفاء مشعل العطوي بالسعودية









قصة فقدان مشعل العطوي

عيد المضلعاني علق عبر حسابه على تويتر : " نسأل الله ان يرده سالما غانما لا زالت عمليات البحث عنه جارية من قبل الفرق التطوعية ولم يجدوا له اثر حتى الان مفقود من الاربعاء الماضي وآخر برج جوال له طريق المدينة الجديد وغالب الظن مفقود جهات شرق الحرة نتمنى تحريك الطيران العامودي فالمنطقة كبيرة ووعرة".

#عاجل #مفقود_تبوك_مشعل_العطوي تم العثور على السيارة اليوم الساعة 6 مساء ، ولم يتم العثور على المفقود مشعل pic.twitter.com/oJ9OmgQ3xo — BO-Adnan'🍁 (@bc9669) May 9, 2022

حساب نور علق : " ٥ ايام مفقود وفرق البحث لم يجدو عليه، اتمنى من الدوله تحريك الطيران العامودي". أما علي البلوي كتب : " يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة ان تعيده إلى أهله وذويه وتقر به عين محبيه انك سميع مجيب الدعاء".