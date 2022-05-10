الاحتلال يفرج عن الشاب همام بني فضل من نابلس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الشاب همام وليد بني فضل (33 عاما) من قرية عقربا قضاء نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد اعتقال إداري لفترتين متتاليتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير فضل بعد اعتقال دام 10 شهور.

وكانت محكمة سالم العسكرية التابعة للاحتلال جددت للمرة الثانية على التوالي، الاعتقال الإداري بحق الشاب "بني فضل" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لمدة 4 شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال "بني فضل" بتاريخ 13/07/2021، بعد مداهمة منزله في بلدة عقربا، ونقلته إلى التحقيق في مركز توقيف بتاح تكفا، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنه بعد انتهاء محكوميته الأولى، وبتوصية من مخابرات الاحتلال تم إصدار قرار تجديد للاعتقال الإداري له لمدة 4 شهور، دون توجيه أي تهمة، بزعم أنه يشكل خطرا على الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت "بني فضل" أكثر من مرة، وأمضى في سجون الاحتلال سنوات عدة.