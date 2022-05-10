بالأسماء: حملة إعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 10-5-2022، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدد تسعة مواطنين من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وجاءت الاعتقالات كالتالي:
١. عاصم صبيحات- رمانة غرب جنين
٢. مجدي صبيحات- رمانة
٣. المحرر أمجد سلامة- بيرزيت شمال رام الله
٤. ضياء أبو عكر- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٥. عمر صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله
٦. المحرر حمزة العباسي- القدس
٧. خالد أبو خزنة- عتيل قرب طولكرم
٨. عمر داود- قفين قرب طولكرم
٩. كفاح العجوري- بيت لحم
جدير ذكره أن قوات الاحتلال صعدت مؤخراً من وتيرة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد العمليات الفدائية الأخيرة التي أظهرت عجز منظومة الاحتلال الأمنية في مواجهتها.