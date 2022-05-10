بالأسماء: حملة إعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:23 ص
10 مايو 2022
اعتقالات واسعة.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 10-5-2022، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدد تسعة مواطنين من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

١. عاصم صبيحات- رمانة غرب جنين
٢. مجدي صبيحات- رمانة
٣. المحرر أمجد سلامة- بيرزيت شمال رام الله
٤. ضياء أبو عكر- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٥. عمر صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله
٦. المحرر حمزة العباسي- القدس
٧. خالد أبو خزنة- عتيل قرب طولكرم
٨. عمر داود- قفين قرب طولكرم

٩. كفاح العجوري- بيت لحم

جدير ذكره أن قوات الاحتلال صعدت مؤخراً من وتيرة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد العمليات الفدائية الأخيرة التي أظهرت عجز منظومة الاحتلال الأمنية في مواجهتها.

متعلقات