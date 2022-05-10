بالأسماء: حملة إعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 10-5-2022، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدد تسعة مواطنين من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

١. عاصم صبيحات- رمانة غرب جنين

٢. مجدي صبيحات- رمانة

٣. المحرر أمجد سلامة- بيرزيت شمال رام الله

٤. ضياء أبو عكر- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٥. عمر صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله

٦. المحرر حمزة العباسي- القدس

٧. خالد أبو خزنة- عتيل قرب طولكرم

٨. عمر داود- قفين قرب طولكرم

٩. كفاح العجوري- بيت لحم

جدير ذكره أن قوات الاحتلال صعدت مؤخراً من وتيرة الاعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد العمليات الفدائية الأخيرة التي أظهرت عجز منظومة الاحتلال الأمنية في مواجهتها.