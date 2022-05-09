خشية بين طلبة الثانوية العامة من تأثير اضرابات الضفة على موعد بدء الامتحانات

أثارت الإضرابات التي ينظمها المعلمون في مدارس الضفة الغربية تخوفات طلبة الثانوية العامة و ذويهم، من أن تؤثر تلك الإضرابات على موعد الامتحانات النهائية.

و قال عدد من الطلبة الذين التقتهم مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن إضرابات المعلمين قد يؤدي الى تأخر بعض المدارس في انجاز المناهج الدراسية المطلوبة منهم، و بالتالي قد ينعكس ذلك على جدول مواعيد الامتحانات النهائية.

الطالب مهند حسن، من الفرع العلمي أشار الى انه مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للثانوية العامة "التوجيهي" فإن لديه خشية و زملائه من أن تؤثر الإضرابات في الضفة الغربية على موعد الاختبارات.

و أوضح أنه لم يتبقى الوقت الكثير لدى الطلبة للملمة ما لديهم من أوراق دراسية و مراجعة بعض المواد، قبل بداية الامتحانات المقرر موعدها في 7 يونيو 2022 المقبل.

من جهتها أبدت الطالبة رغد عطاونة تذمرها من تكرار الإضرابات التي ينظمها المعلمون بسبب أزمة الرواتب، مؤكدة ان الإضرابات من شأنها أن تضر بمصلحة الطالب، لا سيما أنها تأتي في وقت المراجعات النهائية.

و أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله في وقت سابق عن موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الجاري 2022.

وقال مدير عام الامتحانات في الوزارة محمد عواد: "امتحانات الثانوية العامة هذا العام في موعدها كما تم الإعلان عنها سابقاً في السابع من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ولا تأخير أو تأجيل على موعدها".

وأوضح عواد، أن حركة إضراب المعلمين لن تكون على حساب امتحانات الثانوية العامة، وأن هذه مصلحة للجميع خاصةً وأن هذا الامتحان هو هام ويحدد مستقبل الطالب.

من جهته قلل المختص في شؤون التعليم، محمد الحطاب من شأن الإضرابات و تأثيرها على جدول امتحانات الثانوية العامة.

و قال الحطاب لـ "فلسطين اليوم الإخبارية": "إن جائحة كورونا بكافة تداعياتها لم تؤثر على موعد الامتحانات، وبالتالي لن تكون هذه الموجة من الإضرابات اكبر تأثيرا من موجة كورونا".

و أوضح الحطاب أن موعد امتحانات الثانوية العامة مرتبط بإعلان نتائج التوجيهي و بموعد الجامعات، ومرتبط أيضا بالدورة الثانية للامتحانات التوجيهي ، فمن الصعب تأخير الامتحانات .

و وجه الحطاب عدة نصائح لطلبة التوجيهي، منوهاً الى أنه في الشهر الأخير الآن يبرز فن إدارة الوقت، و حسن استغلال الساعات والتقليل من الحصص الخصوصية الا للضرورة او للحاجة الماسة، و تحديد النقاط التي يحتاجها للاستفسار، بالإضافة الى التركيز على الدراسة الفردية.

و نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2022.

ووفق وزارة التربية، تبدأ 7/6/2022 وتنتهي في 27/6/2022.



