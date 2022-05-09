مانويل مسلم: المقاومة أدركت أهمية الانتقال من الدفاع إلى الهجوم

قال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم، إن المقاومة أدركت بوضوح، أن الزمن قد حان للانتقال من مرحلة المقاومة والدفاع عن النفس إلى مرحلة جديدة تدفعها إلى الهجوم وإلى مرحلة التحرير.

وأضاف مسلم أن "تنسيق المقاومة والمقاومين هو المقدس، وليس التنسيق الأمني (..)، والاشتباك هو المقدس وليست المفاوضات".

وجاءت تصريحات مسلم في ظل اعتداءات الاحتلال المتزايدة في القدس المحتلة، ومع ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة وتهديد الاحتلال لرموز وقيادات المقاومة بالاغتيال.

وشدد مسلم على أهمية الوقوف مع القدس ونصرتها، داعيا الفلسطينيين إلى الثبات والصمود، من أجل مقاومة الاحتلال والدفاع عن المقدسات.

وفي تصريحات سابقة، أكد مسلم أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيس المسجد الأقصى المبارك، ولن يسلم مفاتيح المسجد للاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “سنموت كلنا شرفاء أقوياء رافعي الرأس حول الأقصى والقيامة، ولن نسلّم مفاتيح الأقصى والقيامة للصهاينة”.