اعلام الاحتلال: حماس تركب موجة العمليات الفدائية و لا تقودها

قالت وسائل إعلام عبرية إنه خلال جلسة أعمال أجراها جيش الاحتلال والمستوى السياسي الإسرائيلي، أكد الجيش أن لا دور مباشر لحركة حماس في موجة العمليات الأخيرة.

وشدد جيش الاحتلال خلال الجلسة أن دافع تنفيذ العمليات هو ما يجري في المسجد الأقصى، وهي عمليات فردية لا دور للفصائل الفلسطينية فيها.

وقال ضابط كبير في جيش الاحتلال إن التحقيقات لم تثبت أي رابط بين حماس والعمليات، وهو ما يمنع شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة.

ووصف تقييم جيش الاحتلال حركة حماس بأنها تركب موجة العمليات ولا علاقة لها فيها، وهذا استنتاج مبني على التحقيقات مع المنفذين والمعلومات الاستخباراتية.