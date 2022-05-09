صحيفة: مصر ستوجه خلال أيام دعوة للفلسطينيين و الاحتلال لزيارة القاهرة

كشفت صحيفة "إنتلي تايمز" العبرية، اليوم الاثنين، أن مصر ستوجه في الأيام المقبلة دعوات لكبار المسؤولين "الإسرائيليين" وقادة الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماعات في القاهرة، لمنع فتح جبهة جديدة يمكن أن تؤدي إلى "حرب صعبة"، على خلفية الأحداث الجارية في القدس والضفة الغربية.

وقالت الصحيفة العبرية: إن قيادة المخابرات المصرية ستناقش مع الفلسطينيين و"الإسرائيليين" سبل وقف موجة التصعيد الحالية ومنع "إسرائيل" من العودة إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة وخارجه.

وأضافت أن المصريين أجروا في الأيام الأخيرة، اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" في جيش الاحتلال، والقيادة الفلسطينية داخل قطاع غزة وخارجه، ونجحوا مؤقتًا في وقف التصعيد، ولقاءات القاهرة تأتي لتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر استخباراتية بأن "إسرائيل" أبلغت أخيراً حلفاءها بأنها تحضّر لإرسال فرق اغتيال لقتل قادة حركة "حماس" في الخارج، انتقاماً للهجمات الأخيرة التي طالت إسرائيليّين في الشهرين الأخيرين.

وذكرت الصحيفة بأنه يُعتقد أن أجهزة المخابرات في المنطقة وأوروبا حذرت "حماس" من هذه الضربات الوشيكة.

ويأتي هذا في ظلّ تحريض "إسرائيلي" رسمي وإعلامي على قائد حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، خصوصاً عقب العملية في مدينة "إلعاد"، والتي أدت لمقتل ثلاثة "إسرائيليين" ونفذها فلسطينيان من جنين، وذلك عقب دعوة السنوار الفلسطينيين لتجهيز كل ما في جعبتهم من أسلحة قبل يومين من العملية.

وهدّدت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، السبت، بردّ غير مسبوق في حال المساس بالسنوار، أو أي من قادة المقاومة الفلسطينية.