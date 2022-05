موعد مباراة ريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، يشرع محبو ومتابعو كرة القدم في البحث عن موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول للعام 2021-2022، وخاصة أن المباراة ستقام على بين بطل الدوري الإسباني، ووصيف الدوري الإنجليزي، والذي يبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بثلاثة نقاط فقط، مع تبقي أمل لفوز ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تبقي عدة جولات في المسابقة التي تشهد منافسة شرسة بين الفرق الإنجليزية، فهي لا تقتصر عادة بين ليفربول ومانشستر سيتي، لكن هناك أكثر من فريق ينافس على اللقب.

ومع تأهل فريقا ريال مدريد وليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2022، بدأ عشاق كرة القدم حول العالم في البحث عن موعد مباراة ريال مدريد وليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والذي من ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين كبيري أوروبا في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، 2022 على ملعب "إستاد دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، وكل فريق يأمل في التتويج بالكأس الأوروبية الأغلى على المستوى الأوروبي، وسينشر فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر الرابط المباشر الذي ترفقه لكم الوكالة عبر موقعها الإلكتروني.

وتحظى مباراة ريال مدريد وليفربول باهتمام كبير بين عشاق كرة القدم حول العالم، فهي تعد مباراة الموسم بين أكبر فريقي كرة القدم على مستوى أوروبا، ومن أكثر الفرق التي حصلت على اللقب الأوروبي، إذ حصل ريال مدريد على 13 نسخة من دوري الأبطال، بينما حصد ليفربول 6 كؤوس أوروبية، كان آخرها قبل عامين، وهو ما يدفع الفريقين إلى الاستعداد جيدا لملاقاة بعضهما والتغلب على الآخر وإضافة كأس جديدة من البطولة الأغلى أوروبيا في متحفهما، لتلك الأسباب يحرص عشاق الفريقان إلى البحث عن موعد مباراة ليفربول وريال مدريد 2022.

وتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2022، بعد فوز مثير على نادي مانشستر سيتي، والذي كان على أعتاب التأهل للمباراة النهائية، بفارق هدفين حتى الدقيقة 90 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، قبل أن يحرز نجم الريال رودريغو هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة، قبل أن يصدم مدرب السيتي جوارديولا بهدف الفوز بعد دقيقة واحدة، إلى أن أضاف نجم الريال هدف الفوز والتأهل بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الإضافي الأول، عن طريق ركلة جزاء، لهذا يتساءل عشاق ناديي ريال مدريد وليفربول عن متى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، وهو ما سنضعه لكم في هذه المقالة.

